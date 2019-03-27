Порошенко заявил, что будет судиться не c журналистами "1+1", а с Коломойским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается судиться не с журналистами телеканала "1+1", а с владельцем канала олигархом Игорем Коломойским.

Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам.

Порошенко заявил, что некоторые украинские телеканалы перешли на "линию лжи" и переняли риторику РФ, что привело к "необходимости" подать иск.

"Иск против канала, который принадлежит олигарху-беглецу, который высосал из Украины большое количество миллиардов денег украинцев и сейчас этими миллиардами, думает, что он из-за рубежа будет управлять страной", - сказал Порошенко.

По его словам, у этого олигарха ничего не получится, потому что он "перешел красную линию".

"Я никогда не судился и не собираюсь судиться с журналистами, речь идет о владельцах канала и олигархах", - добавил Порошенко.

Относительно санкций против телеканала, то президент заявил, что надо подождать решения суда.

"Речь идет о олигархе, который пытается, в том числе и через своих ручных кандидатов, перетащить руководство страной, вернуть себе активы, которые были национализированы, за деньги, которые были незаконно через механизмы мошенничества, отмывания выведены из Украины", - сказал Порошенко.

Напомним: