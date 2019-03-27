Порошенко заявил, что будет судиться не c журналистами "1+1", а с Коломойским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается судиться не с журналистами телеканала "1+1", а с владельцем канала олигархом Игорем Коломойским.
Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам.
Порошенко заявил, что некоторые украинские телеканалы перешли на "линию лжи" и переняли риторику РФ, что привело к "необходимости" подать иск.
"Иск против канала, который принадлежит олигарху-беглецу, который высосал из Украины большое количество миллиардов денег украинцев и сейчас этими миллиардами, думает, что он из-за рубежа будет управлять страной", - сказал Порошенко.
По его словам, у этого олигарха ничего не получится, потому что он "перешел красную линию".
"Я никогда не судился и не собираюсь судиться с журналистами, речь идет о владельцах канала и олигархах", - добавил Порошенко.
Относительно санкций против телеканала, то президент заявил, что надо подождать решения суда.
"Речь идет о олигархе, который пытается, в том числе и через своих ручных кандидатов, перетащить руководство страной, вернуть себе активы, которые были национализированы, за деньги, которые были незаконно через механизмы мошенничества, отмывания выведены из Украины", - сказал Порошенко.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
- Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
- Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждений о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.
- Недавно кандидат в президенты Владимир Зеленский возразил, что он - марионетка Игоря Коломойского, а Коломойский заявил, что не надеется на реванш в случае победы шоумена на выборах президента Украины. В частности, в вопросе возвращения национализированного "ПриватБанка".