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Карабах: Азербайджан говорит о наступлении по всей линии фронта

Суббота, 24 октября 2020, 16:34
Карабах: Азербайджан говорит о наступлении по всей линии фронта

Азербайджанские военные сообщают, что подразделениям вооруженных сил Армении, не сумевшим оказать сопротивление на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта в Нагорном Карабахе, был нанесен серьезный урон в ночь на 24 октября.

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. На некоторых направлениях противник беспорядочно оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты.

Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении".

Детали: Как отмечают в министерстве обороны страны, азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.

При этом артиллерийские подразделения армии Азербайджана продолжают наносить удары по противнику.

В свою очередь Нагорный Карабах сообщил про ночной обстрел "Смерчами" своего главного города – Степанакерта (Ханкенди).

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Напомним: Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Ереван и Баку могут договориться о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах.

21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Зангилан и 24 села в разных районах взяты под контроль их вооруженными силами.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна
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