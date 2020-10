Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно вступить в силу с понедельника 26 октября.

Источник: заявление правительств США, Армении и Азербайджана, передает "Радио Свобода", госсекретарь США Майк Помпео в twitter

Детали: Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна. Отмечается, что Армения и Азербайджан возвращаются к соглашению от 10 октября, которым провозглашался режим тишины.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта", – отметили в Госдепе.

По словам Помпео, стороны обязались соблюдать режим прекращения огня с полуночи 26 октября.

Today, the U.S. facilitated an intensive negotiation with the FMs of Armenia, Azerbaijan, & @OSCE Minsk Group Co-Chairs to move closer to a peaceful resolution of the N-K conflict. @ZMnatsakanyan & @bayramov_jeyhun have committed to implement & abide by the ceasefire at midnight.