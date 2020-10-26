Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе

Понедельник, 26 октября 2020, 01:22
Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно вступить в силу с понедельника 26 октября.

Источник: заявление правительств США, Армении и Азербайджана, передает "Радио Свобода", госсекретарь США Майк Помпео в twitter

Детали: Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна. Отмечается, что Армения и Азербайджан возвращаются к соглашению от 10 октября, которым провозглашался режим тишины.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта", – отметили в Госдепе.

По словам Помпео, стороны обязались соблюдать режим прекращения огня с полуночи 26 октября.

Что предшествовало: Минобороны Азербайджана заявило, что в ночь на 24 октября вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе был нанесен серьезный урон.

Ереван в свою очередь сообщал об обстреле Степанакерта. 25 октября подразделения азербайджанской армии на главных направлениях фронта расширили взятые под контроль территории в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Жажда пересмотра границ. Что важно для Украины в карабахском конфликте

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Нагорный Карабах
Премьер Армении допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: