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Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе

Понедельник, 26 октября 2020, 02:22

Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно вступить в силу с понедельника 26 октября.

Источник: заявление правительств США, Армении и Азербайджана, передает "Радио Свобода", госсекретарь США Майк Помпео в twitter

Детали: Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна. Отмечается, что Армения и Азербайджан возвращаются к соглашению от 10 октября, которым провозглашался режим тишины.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта", – отметили в Госдепе.

По словам Помпео, стороны обязались соблюдать режим прекращения огня с полуночи 26 октября.

Что предшествовало: Минобороны Азербайджана заявило, что в ночь на 24 октября вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе был нанесен серьезный урон.

Ереван в свою очередь сообщал об обстреле Степанакерта. 25 октября подразделения азербайджанской армии на главных направлениях фронта расширили взятые под контроль территории в Нагорном Карабахе.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан


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