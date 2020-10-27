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ОБСЕ зафиксировала почти 50 нарушений "тишины" в выходные на Донбассе

Вторник, 27 октября 2020, 02:50

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 23 октября до вечера 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 в Донецкой области и 10 – на Луганщине.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 26 октября

Детали: В то же время за предыдущий отчетный период миссия не зарегистрировала ни одного нарушения ни в Донецкой, ни в Луганской областях.

Больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.

Со времени заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором договорились о перемирии от 27 июля, ОБСЕ насчитали 1880 нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, на выходных беспилотник миссии обнаружил людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского.

Наблюдатели также заявляют, что ситуация на избирательных участках в Донбассе была спокойной.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбасс


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