ОБСЕ зафиксировала почти 50 нарушений "тишины" в выходные на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 23 октября до вечера 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 в Донецкой области и 10 – на Луганщине.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 26 октября
Детали: В то же время за предыдущий отчетный период миссия не зарегистрировала ни одного нарушения ни в Донецкой, ни в Луганской областях.
Больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.
Со времени заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором договорились о перемирии от 27 июля, ОБСЕ насчитали 1880 нарушений режима прекращения огня.
Кроме того, на выходных беспилотник миссии обнаружил людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского.
Наблюдатели также заявляют, что ситуация на избирательных участках в Донбассе была спокойной.
Напомним:
- 25 октября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня около Авдеевки, 24 октября – зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.