Сын Зеленского переболел коронавирус
Пятница, 21 августа 2020, 11:28
Семилетний сын президента Владимира Зеленского Кирилл перенес коронавирусную инфекцию.
Источник: Брифинг Зеленского с журналистами в Николаевской области
Прямая речь Зеленского: "(Коронавирусом - ред.) заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются.
Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом".
Предыстория:
- 12 июня стало известно, что у Елены Зеленскойлабораторно подтвердили Covid-19.
- Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
- Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
- После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.
- 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.
Украинская правда