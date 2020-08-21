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Сын Зеленского переболел коронавирус

Пятница, 21 августа 2020, 11:28
Сын Зеленского переболел коронавирус

Семилетний сын президента Владимира Зеленского Кирилл перенес коронавирусную инфекцию.

Источник: Брифинг Зеленского с журналистами в Николаевской области

Прямая речь Зеленского: "(Коронавирусом - ред.) заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются.

Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом".

Предыстория:

  • 12 июня стало известно, что у Елены Зеленскойлабораторно подтвердили Covid-19.
  • Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
  • Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
  • После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.
  • 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкоронавирус
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