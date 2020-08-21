Сын Зеленского переболел коронавирус

Семилетний сын президента Владимира Зеленского Кирилл перенес коронавирусную инфекцию.

Источник: Брифинг Зеленского с журналистами в Николаевской области

Прямая речь Зеленского: "(Коронавирусом - ред.) заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются.

Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом".

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