Разумков о решении КС: Не можем позволить себе разрушить антикоррупционную реформу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что парламент и президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Источник: Разумков перед началом рабочей программы визита в ФРГ, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом".

Детали: По словам Разумкова, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КС блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве, убежден председатель ВР.

В то же время он назвал "недопустимым" давление на любую ветвь власти, в том числе судебной.

Спикер также отметил, что антикоррупционная реформа для государства более чем важна.

Он подчеркнул: важно сохранить достижения последних лет, чтобы сделать систему борьбы с коррупцией более открытой.

Прямая речь: "Это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоления коррупции в государстве Украина".

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