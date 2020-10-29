Разумков о решении КС: Не можем позволить себе разрушить антикоррупционную реформу
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что парламент и президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Источник: Разумков перед началом рабочей программы визита в ФРГ, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом".
Детали: По словам Разумкова, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КС блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве, убежден председатель ВР.
В то же время он назвал "недопустимым" давление на любую ветвь власти, в том числе судебной.
Спикер также отметил, что антикоррупционная реформа для государства более чем важна.
Он подчеркнул: важно сохранить достижения последних лет, чтобы сделать систему борьбы с коррупцией более открытой.
Прямая речь: "Это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоления коррупции в государстве Украина".
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.
- Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по полной проверке и мониторингу образа жизни, декриминализации недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.