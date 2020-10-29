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Разумков про рішення КС: Не можемо дозволити зруйнувати антикорупційну реформу

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:52

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Джерело: Разумков перед початком робочої програми візиту до ФРН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому".

Деталі: За словами Разумкова, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КС блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі, переконаний голова ВР.

Водночас він назвав "неприпустимим" тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.

Спікер також наголосив, що антикорупційна реформа для держави більш ніж важлива.

Він підкреслив: важливо зберегти досягнення останніх років, щоб зробити систему боротьби з корупцією більш відкритою.

Пряма мова: "Це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети – подолання корупції в державі Україна".

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Зокрема, КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. 
  • Деякі судді не погодилися з цим рішенням, висловивши окрему думку.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.

Теми: КСНАБУНАЗК


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