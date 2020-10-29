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Рада получила срочный вывод "венецианки" по законопроекту о референдуме

Четверг, 29 октября 2020, 16:49

В комитет Верховной Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Дословно: "В комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил срочный общий вывод Европейской комиссии "За демократию через право"(Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612), принятый на онлайн заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября 2020 года".

Детали: Вывод касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности кодекса надлежащей практики относительно референдумов.

В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.

Отмечается, что Комитет Рады по результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении рекомендовал ВР принять его во втором чтении и в целом.

Сейчас законопроект дорабатывается в комитете с учетом рекомендаций, изложенных в совместном заключении Венецианской комиссии и БДИПЧ.

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Предыстория: 

  • 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
  • Проект закона предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.

Украинская правда
Темы: ОБСЕреферендумзаконодательствоВерховная Рада


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