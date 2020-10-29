Рада отримала терміновий висновок "венеціанки" щодо законопроєкту про референдум

До профільного комітету Верховної Ради надійшов терміновий висновок Венеційської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Дослівно: "До Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) щодо законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612), прийнятий на онлайн засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської комісії 8–9 жовтня 2020 року".

Деталі: Висновок стосується відповідності законопроекту міжнародним стандартам, зокрема кодексу належної практики щодо референдумів.

У висновку враховано попередні рекомендації Венеційської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ та ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.

Відзначається, що за результатами розгляду цього законопроекту у другому читанні комітет рекомендував Раді прийняти його у другому читанні та в цілому.

Наразі законопроект доопрацьовується у комітеті з урахуванням рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеційської комісії та БДІПЛ.

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