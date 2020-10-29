Рада отримала терміновий висновок "венеціанки" щодо законопроєкту про референдум
До профільного комітету Верховної Ради надійшов терміновий висновок Венеційської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Дослівно: "До Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) щодо законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612), прийнятий на онлайн засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської комісії 8–9 жовтня 2020 року".
Деталі: Висновок стосується відповідності законопроекту міжнародним стандартам, зокрема кодексу належної практики щодо референдумів.
У висновку враховано попередні рекомендації Венеційської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ та ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.
Відзначається, що за результатами розгляду цього законопроекту у другому читанні комітет рекомендував Раді прийняти його у другому читанні та в цілому.
Наразі законопроект доопрацьовується у комітеті з урахуванням рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеційської комісії та БДІПЛ.
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Передісторія:
- 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
- Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.