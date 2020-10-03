В Луганской области ликвидировали один из очагов пожара, еще 7 горят
Суббота, 3 октября 2020, 08:55
В Луганской области ликвидирован один из очагов лесных пожаров – вблизи с. Чмыровка Старобельского района.
Источник: ГСЧС
Дословно: "В 6:43 пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района ликвидирован".
Детали: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 3 октября в Луганской области продолжается тушение 7 очагов пожара:
- на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищеве и Пурдовка.
- вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га.
- вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га.
- вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га.
- между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.
- вблизи с. Ольхово (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса.
- вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех 8 очагов составляет более 20 тыс. га.
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
- Офис генпрокурора сообщал, что, по состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.
Украинская правда