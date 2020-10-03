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В Луганской области ликвидировали один из очагов пожара, еще 7 горят

Суббота, 3 октября 2020, 08:55
В Луганской области ликвидировали один из очагов пожара, еще 7 горят

В Луганской области ликвидирован один из очагов лесных пожаров – вблизи с. Чмыровка Старобельского района.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В 6:43 пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района ликвидирован".

Детали: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 3 октября в Луганской области продолжается тушение 7 очагов пожара:

  1. на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищеве и Пурдовка.
  2. вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га.
  3. вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га.
  4. вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га.
  5. между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.
  6. вблизи с. Ольхово (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса.
  7. вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех 8 очагов составляет более 20 тыс. га.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
  • Офис генпрокурора сообщал, что, по состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская область
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