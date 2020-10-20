Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе 86-день продолжается режим прекращения огня - самый длинный режим тишины за годы войны.
Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября
Прямая речь: "27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86 день подряд – дольше всего за годы войны.
Идеальный ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать количество выстрелов существенно уменьшилась.
За все эти дни мы имеем 1 боевую потерю".
Детали: При этом Зеленский добавил, что прошло время "талмудов", поэтому его послание можно открыть не на кипах бумаги, а с помощью QR-кода, который есть в доступе нардепов.
Что предшествовало: С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако боевики регулярно его нарушают.
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Предыстория:
- Стоит отметить, что штаб ООС фактически ежедневно сообщает об обстрелах боевиками украинских позиций возле Авдеевки, Песков, Марьинки, Новоалександровки, Водяного, Попасной, Новолуганского и других населенных пунктов.
- При этом в сводках ООС обычно сообщали о "неприцельных" обстрелах врага, но 29 сентября, когда сообщалось о 5-разровом нарушении боевиками режима тишины, такая формулировка отсутствовала.
- В то же время 6 сентября возле Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.
- 6 сентября вооруженные формирования РФ нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что в Луганской области, в результате обстрела погиб военный.
- Кроме того, 8 сентября сообщалось, что двое украинских бойцов получили травмы, подорвавшись на противопехотной мине ПМН-2 в Донецкой области.
- 15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ подорвался военный. У него были ранения средней степени тяжести.
- Вероятно, на растяжку наткнулись еще двое бойцов возле Шумов. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, сообщалось, что их состояние – стабильное и удовлетворительное.