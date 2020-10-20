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Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе

Вторник, 20 октября 2020, 10:57

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе 86-день продолжается режим прекращения огня - самый длинный режим тишины за годы войны.

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86 день подряд – дольше всего за годы войны.

Идеальный ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать количество выстрелов существенно уменьшилась.

За все эти дни мы имеем 1 боевую потерю".

Детали: При этом Зеленский добавил, что прошло время "талмудов", поэтому его послание можно открыть не на кипах бумаги, а с помощью QR-кода, который есть в доступе нардепов.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбасс


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