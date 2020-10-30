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Гибель военных на Донбассе: Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ

Пятница, 30 октября 2020, 08:21
Гибель военных на Донбассе: Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ
Фото с Facebook Минобороны

Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.

Источник: Украинская делегация в ТКГ Telegram

Дословно: "В 0.28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ТКГДонбасс
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