Гибель военных на Донбассе: Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ
Пятница, 30 октября 2020, 08:21
Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.
Источник: Украинская делегация в ТКГ Telegram
Дословно: "В 0.28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ".
Предыстория:
- 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных.
- С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.
Украинская правда