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США, Франция и Россия выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Понедельник, 5 октября 2020, 22:24

Главы МИД США, Франции и России выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Источник: заявление, опубликованное на сайте МИД Франции

Детали: Заявление подписали сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан, Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео и глава МИД России Сергей Лавров.

Они "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты, представляют собой угрозу для стабильности в регионе.

Они призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Дословно: "Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам".

Напомним:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенного с территории Армении, но в Ереване это опровергли. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахОБСЕСШАФранцияАзербайджан


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