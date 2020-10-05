США, Франция и Россия выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Главы МИД США, Франции и России выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Источник: заявление, опубликованное на сайте МИД Франции

Детали: Заявление подписали сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан, Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео и глава МИД России Сергей Лавров.

Они "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты, представляют собой угрозу для стабильности в регионе.

Они призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Дословно: "Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам".

Напомним: