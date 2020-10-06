Трамп планирует принять участие в теледебатах 15 октября

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус и который вечером 5 октября вернулся в свою администрацию после лечения в госпитале, планирует участвовать в предвыборных теледебатах 15 октября.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на избирательный штаб Трампа

Дословно: "В избирательном штабе Трампа сообщили, что президент, который, согласно опросам, отстает от своего главного соперника Джо Байдена, планирует участвовать в теледебатах 15 октября".

Детали: По словам президентского врача Шона Конли, хоть Трамп "еще пока не полностью выздоровел", но врачи согласились, что их обследования и "клиническая картина позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом".

Президентский врач отказался ответить на некоторые вопросы журналистов, в частности о состоянии легких Трампа, сославшись на права конфиденциальности пациента.

Что было раньше: Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. По прибытию Трамп сразу снял защитную маску и пообещал вернуться к предвыборной кампании, ведь президентские выборы в США запланированы на начало ноября.

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