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Трамп планирует принять участие в теледебатах 15 октября

Вторник, 6 октября 2020, 12:57
Трамп планирует принять участие в теледебатах 15 октября
Фото The White House

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус и который вечером 5 октября вернулся в свою администрацию после лечения в госпитале, планирует участвовать в предвыборных теледебатах 15 октября.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на избирательный штаб Трампа

Дословно: "В избирательном штабе Трампа сообщили, что президент, который, согласно опросам, отстает от своего главного соперника Джо Байдена, планирует участвовать в теледебатах 15 октября".

Детали: По словам президентского врача Шона Конли, хоть Трамп "еще пока не полностью выздоровел", но врачи согласились, что их обследования и "клиническая картина позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом".

Президентский врач отказался ответить на некоторые вопросы журналистов, в частности о состоянии легких Трампа, сославшись на права конфиденциальности пациента.

Что было раньше: Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. По прибытию Трамп сразу снял защитную маску и пообещал вернуться к предвыборной кампании, ведь президентские выборы в США запланированы на начало ноября.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 

Темы: ТрампСШАкоронавирусвиборы
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