Трамп планирует принять участие в теледебатах 15 октября
Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус и который вечером 5 октября вернулся в свою администрацию после лечения в госпитале, планирует участвовать в предвыборных теледебатах 15 октября.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на избирательный штаб Трампа
Дословно: "В избирательном штабе Трампа сообщили, что президент, который, согласно опросам, отстает от своего главного соперника Джо Байдена, планирует участвовать в теледебатах 15 октября".
Детали: По словам президентского врача Шона Конли, хоть Трамп "еще пока не полностью выздоровел", но врачи согласились, что их обследования и "клиническая картина позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом".
Президентский врач отказался ответить на некоторые вопросы журналистов, в частности о состоянии легких Трампа, сославшись на права конфиденциальности пациента.
Что было раньше: Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию.
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.