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Премьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются

Вторник, 6 октября 2020, 21:47
фото: 24.kg

На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Источник: 24.kg

Детали: Глава кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны.  

Экс-депутат Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в одном из отелей Бишкека "Достук".

Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева новым спикером.

Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

СМИ сообщает, что на данный момент Жогорку Кенеш единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.

В Бишкеке около отеля "Достук" проходит митинг сторонников Жапарова. У здания гостиницы собралось более 1,5 тысячи человек. Периметр охраняют народные дружины.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли депутаты, которые пришли на внеочередное заседание. Однако дружинники, охраняющие здание, уверяют, что внутри никого нет. Митингующие не верят их словам и пытаются прорваться через кордон. Со стороны отеля послышались выстрелы в воздух.

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

Темы: Кыргызстанмитингивиборы


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