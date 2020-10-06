Премьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются

На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Источник: 24.kg

Детали: Глава кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны.

Экс-депутат Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в одном из отелей Бишкека "Достук".

Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева новым спикером.

Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

СМИ сообщает, что на данный момент Жогорку Кенеш единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.

В Бишкеке около отеля "Достук" проходит митинг сторонников Жапарова. У здания гостиницы собралось более 1,5 тысячи человек. Периметр охраняют народные дружины.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли депутаты, которые пришли на внеочередное заседание. Однако дружинники, охраняющие здание, уверяют, что внутри никого нет. Митингующие не верят их словам и пытаются прорваться через кордон. Со стороны отеля послышались выстрелы в воздух.

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