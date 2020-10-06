Премьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются
На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку.
Источник: 24.kg
Детали: Глава кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны.
Экс-депутат Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в одном из отелей Бишкека "Достук".
Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева новым спикером.
Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.
СМИ сообщает, что на данный момент Жогорку Кенеш единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
В Бишкеке около отеля "Достук" проходит митинг сторонников Жапарова. У здания гостиницы собралось более 1,5 тысячи человек. Периметр охраняют народные дружины.
Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли депутаты, которые пришли на внеочередное заседание. Однако дружинники, охраняющие здание, уверяют, что внутри никого нет. Митингующие не верят их словам и пытаются прорваться через кордон. Со стороны отеля послышались выстрелы в воздух.
Предыстория:
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
- Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
- 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
- Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
- 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.