"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп заявил, что выписывается из больницы

Президент США Дональд Трамп сообщил о точном времени выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида после лечения от COVID-19.

Источник: Трамп в Twitter; врач Белого дома Шон Конли, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Я оставлю замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида в 6:30 (1:30 6 октября по Киеву - ред.). Чувствую себя на самом деле замечательно!

Не бойтесь COVID. Не позволяйте, чтобы он доминировал в вашей жизни. Мы разработали при администрации Трампа несколько на самом деле замечательных лекарств и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!