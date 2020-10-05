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"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп заявил, что выписывается из больницы

Понедельник, 5 октября 2020, 23:56

Президент США Дональд Трамп сообщил о точном времени выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида после лечения от COVID-19.

Источник: Трамп в Twitter; врач Белого дома Шон Конли, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Я оставлю замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида в 6:30 (1:30 6 октября по Киеву - ред.). Чувствую себя на самом деле замечательно!

Не бойтесь COVID. Не позволяйте, чтобы он доминировал в вашей жизни. Мы разработали при администрации Трампа несколько на самом деле замечательных лекарств и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад".

Детали: Врачи президента подтвердили во время брифинга, что он продолжает принимать ряд препаратов, в том числе антивирусной препарат ремдезивир, стероидный препарат дексаметазон и экспериментальный коктейль лекарств, разработанный компанией "Регенерон".

Прямая речь Конли: "Хотя он (Трамп) еще пока не полностью выздоровел, команда и я согласились, что наши обследования и, что главнее, его клиническая картина, позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом".

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.

Темы: СШАТрампкоронавирусэпидемия


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