Тищенко говорит, что попросил в СБУ охрану для Лероса

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что обратился в Службу безопасности Украины, чтобы они предоставили госохрану нардепу Гео Леросу.

Источник: Тищенко в Telegram

Прямая речь: "​​Ещё вчера отправил запрос в СБУ для предоставления госохраны Гео Леросу. Чтоб наш "павший птенчик" был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов".

Фото с Telegram Тищенко

Детали: "Украинская правда" обратилась по этому поводу в СБУ.

Что было раньше: 7 октября Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

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