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Тищенко говорит, что попросил в СБУ охрану для Лероса

Среда, 7 октября 2020, 16:13
Тищенко говорит, что попросил в СБУ охрану для Лероса
Фото с Facebook "Слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что обратился в Службу безопасности Украины, чтобы они предоставили госохрану нардепу Гео Леросу.

Источник: Тищенко в Telegram

Прямая речь: "​​Ещё вчера отправил запрос в СБУ для предоставления госохраны Гео Леросу. Чтоб наш "павший птенчик" был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов". 

 
Фото с Telegram Тищенко

Детали: "Украинская правда" обратилась по этому поводу в СБУ.

Что было раньше: 7 октября Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Предыстория: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.
  • 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.
  • Тищенко назвал записи, обнародованые нардепом Гео Леросом, относительно его контактов со "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиной".

Украинская правда

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Темы: Слуга народаГео Лерос СБУ
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