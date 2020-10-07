Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN

Среда, 7 октября 2020, 17:50

После возвращения президента США Дональда Трампа, который 3 дня провел в медицинском центре из-за COVID-19, Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения.

Источник: CNNAFP news agency

Прямая речь: "Вместо шумного улья предвыборной активности Западное крыло (Белого дома, где находится Овальный кабинет Трампа – ред.) стало рассадником вирусного заражения.

По крайней мере, 11 помощников или союзников президента либо заразились вирусом, либо, как в случае его дочери Иванки, работают из дома".

Детали: Отмечается, что в Белом доме воцарилась "аура недоверия", после позитивных тестов на COVID-19 среди многих сотрудников Белого дома. Многие считают, что пострадали по неосторожности. Обвинения в бесхозяйственности, адресованные главным образом главе администрации Белого дома.

 

Также сообщается, что по возвращению в Белый дом Трамп поднялся по ступеням Южного портика, сорвал маску и засунул ее в карман - хотя он инфицирован коронавирусом и потенциально может заразить тех, кто находится поблизости.

В Белом доме, где он выступал без маски, и без того сокращенный штат сотрудников был сокращен еще больше после того, как президент и первая леди заболели коронавирусом.

На первом этаже особняка для руководителей, рядом с медицинским кабинетом Белого дома, обустроили временные офисы.

Рабочее пространство Трампа также скорректировали в надежде ограничить его передвижения по Западному крылу, но 7 октября стало известно, что на следующий день после выписки из больницы он был в Овальном кабинете.

Сколько именно работником администрации Трампа заболели на COVID-19 в Белого доме не сообщают.  

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Судью-беглеца из Одесской области приговорили к 9 годам за взятки

Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

Все новости...
Трамп
Трамп потратил $70 тыс. на волосы, это может быть налоговым мошенничеством - NYT
У советника Трампа коронавирус, руководители Пентагона на карантине из-за больного генерала
Трамп приказал рассекретить документы о скандале с РФ и взломе почты Клинтон
Последние новости
19:15
Лерос: В "Слуге народа" назревает скандал из-за "пленок Тищенко"
19:09
Финансовый директор "Нафтогаза" ответил на скандальный аудит компании
19:00
фотоСтало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце
18:43
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного
18:30
Франция и Германия предложат санкции против ГРУ РФ за отравление Навального - Reuters
18:19
Активистка, которая разоблачила плагиат Шкарлета, заявила об угрозах и преследовании
18:17
фотоУгрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники
18:05
Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы
17:56
Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Москве и Женеве
17:50
После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN
Все новости...