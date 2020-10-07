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После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN

Среда, 7 октября 2020, 17:50
После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN

После возвращения президента США Дональда Трампа, который 3 дня провел в медицинском центре из-за COVID-19, Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения.

Источник: CNNAFP news agency

Прямая речь: "Вместо шумного улья предвыборной активности Западное крыло (Белого дома, где находится Овальный кабинет Трампа – ред.) стало рассадником вирусного заражения.

По крайней мере, 11 помощников или союзников президента либо заразились вирусом, либо, как в случае его дочери Иванки, работают из дома".

Детали: Отмечается, что в Белом доме воцарилась "аура недоверия", после позитивных тестов на COVID-19 среди многих сотрудников Белого дома. Многие считают, что пострадали по неосторожности. Обвинения в бесхозяйственности, адресованные главным образом главе администрации Белого дома.

 

Также сообщается, что по возвращению в Белый дом Трамп поднялся по ступеням Южного портика, сорвал маску и засунул ее в карман - хотя он инфицирован коронавирусом и потенциально может заразить тех, кто находится поблизости.

В Белом доме, где он выступал без маски, и без того сокращенный штат сотрудников был сокращен еще больше после того, как президент и первая леди заболели коронавирусом.

На первом этаже особняка для руководителей, рядом с медицинским кабинетом Белого дома, обустроили временные офисы.

Рабочее пространство Трампа также скорректировали в надежде ограничить его передвижения по Западному крылу, но 7 октября стало известно, что на следующий день после выписки из больницы он был в Овальном кабинете.

Сколько именно работником администрации Трампа заболели на COVID-19 в Белого доме не сообщают.  

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАCovid-2019коронавирус
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