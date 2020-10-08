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Трамп: диагноз COVID-19 был для меня замаскированным благословением от Бога

Четверг, 8 октября 2020, 06:36
Трамп: диагноз COVID-19 был для меня замаскированным благословением от Бога

Президент США Дональд Трамп, который 2 октября заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19, вернулся в Белый дом, где записал видеообращение.

Источник: Трамп

Прямая речь: "Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением".

Что предшествовало: 7 октября врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию.

Темы: СШАТрампкоронавирус
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