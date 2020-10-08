Президент США Дональд Трамп, который 2 октября заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19, вернулся в Белый дом, где записал видеообращение.

Источник: Трамп

Прямая речь: "Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением".

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Что предшествовало: 7 октября врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса.

Предыстория: