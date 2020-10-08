Трамп: диагноз COVID-19 был для меня замаскированным благословением от Бога
Четверг, 8 октября 2020, 06:36
Президент США Дональд Трамп, который 2 октября заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19, вернулся в Белый дом, где записал видеообращение.
Источник: Трамп
Прямая речь: "Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением".
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
Что предшествовало: 7 октября врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса.
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию.