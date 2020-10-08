В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ
Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.
Источник: заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, "Интерфакс-запад"
Прямая речь: "Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу.
Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям".
Детали: По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.
Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной: "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку".
Предыстория:
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
- Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
- 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
- Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
- 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.