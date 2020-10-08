В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ

Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

Источник: заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, "Интерфакс-запад"

Прямая речь: "Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу.

Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям".

Детали: По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной: "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку".

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