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Из-за распространения "ВКонтакте" в Украине СБУ обратилась к Google и Apple

Четверг, 8 октября 2020, 12:17

Иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством.

Источник: ответ СБУ на запрос "Укринформа" о возобновлении на территории Украины запрещенного мобильного приложения "ВКонтакте".

Детали: В письме отмечается, что Служба безопасности принимает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины в кибернетической и информационной сфере во исполнение соответствующего решения СНБО и указа президента, где определен перечень лиц и компаний с которыми на территории Украины введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

В ходе мониторинга (эффективности санкций - ред.) установлено, что большинство Интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако, отдельные компании в обход запретов дают пользователям возможности обходить блокировку ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств.

СБУ проинформировала иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc" о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют санкции.

Кроме того, СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании "Google, LLC" и "Apple Inc." в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторых видов санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, предусмотренных статьей 4 Закона Украины "О санкциях", а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за нивелирование или обход уже примененных ограничительных мероприятий (санкций).

Кроме того, действующим законодательством не урегулирован порядок и механизм выполнения такого вида санкций, как запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к субдоменам.

Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания.

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Предыстория:

  • В сентябре российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".
  • В СНБО заявили, что обновленная работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор данных о гражданах Украины российскими спецслужбами. Там также добавили, что украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил пользователям, что "ВКонтакте" запрещена на территории Украины и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью.
  • В ответе на запрос "Украинской правды" СНБО отметил, что Данилов говорил о возможности ставить на учет пользователей российской соцсети "ВКонтакте" для того, чтобы обезопасить их от "втягивания в противоправную деятельность".

Темы: соцсетивконтактеСБУ


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