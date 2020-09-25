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Данилов пригрозил пользователям "Вконтакте" спецучетом и "проблемами" с полицией

Пятница, 25 сентября 2020, 13:01
Данилов пригрозил пользователям Вконтакте спецучетом и проблемами с полицией
Фото СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" 25 сентября

Прямая речь Данилова: "Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим ресурсом, который является запрещенным. Это должна быть их ответственность – зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, – обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться.

И если они и дальше будут распространять русский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами".

Прямая речь Гончарова: "Полностью согласен с мнением Алексея Вячеславовича (Данилова – ред.), что это в первую должна быть ответственность пользователей. Они должны понимать, что также нарушают законодательство. И действительно наши сотрудники с коллегами с других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети".

Детали: Данилов напомнил, что "Вконтакте" запрещена на территории Украины. Он отметил, что СНБО занимается этим вопросом и совместно с международными партнерами планирует решить эту проблему в ближайшее время. 

Почему это важно: 15 мая 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом №184 продлил эти санкции.

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Предыстория:

  • В сентябре российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить эту информацию.
  • В СНБО заявили, что обновленная работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор данных о гражданах Украины российскими спецслужбами.
  • Там также добавили, что украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.

Ирина Балачук, УП

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Темы: СНБОсоцсетивконтактеРосcия
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