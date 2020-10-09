Дебаты в США: Трамп отказался. Байден решил отвечать на вопросы избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден примет участие в онлайн-дебатах на следующей неделе, несмотря на то, что его соперник и действующий президент Дональд Трамп отказался от участия.

Источник: CNN, сообщает Укринформ

Детали: В штабе Байдена отметили, что ввиду отказа президента Трампа от участия в онлайн-дебатах на следующей неделе, Байден "найдет время для ответов на непосредственные вопросы избирателей 15 октября, как он это неоднократно делал в течение последних недель".

Что предшествовало:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Байденом после изменения их формата.

Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

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