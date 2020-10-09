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Дебаты в США: Трамп отказался. Байден решил отвечать на вопросы избирателей

Пятница, 9 октября 2020, 01:08

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден примет участие в онлайн-дебатах на следующей неделе, несмотря на то, что его соперник и действующий президент Дональд Трамп отказался от участия.

Источник: CNN, сообщает Укринформ

Детали: В штабе Байдена отметили, что ввиду отказа президента Трампа от участия в онлайн-дебатах на следующей неделе, Байден "найдет время для ответов на непосредственные вопросы избирателей 15 октября, как он это неоднократно делал в течение последних недель".

Что предшествовало:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Байденом после изменения их формата.
  • Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

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Предыстория:

  • Дебаты действующего президента США и бывшего вице-президента должны были пройти в три этапа. 
  • 74-летний Трамп и 77-летний Байден встречались на дебатах 29 сентября, а через несколько дней после этого у Трампа диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
  • 2 октября Трампа госпитализировали, а уже 5 октября - выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.
  • Трамп заявлял, что придет на второй раунд дебатов, а Байден выражал мнение, что если тот еще будет инфицированным, то дебаты проводить нельзя.

Темы: СШАдебатывиборыТрампБайден


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