Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебаты в США: Трамп отказался. Байден решил отвечать на вопросы избирателей

Пятница, 9 октября 2020, 01:08
Дебаты в США: Трамп отказался. Байден решил отвечать на вопросы избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден примет участие в онлайн-дебатах на следующей неделе, несмотря на то, что его соперник и действующий президент Дональд Трамп отказался от участия.

Источник: CNN, сообщает Укринформ

Детали: В штабе Байдена отметили, что ввиду отказа президента Трампа от участия в онлайн-дебатах на следующей неделе, Байден "найдет время для ответов на непосредственные вопросы избирателей 15 октября, как он это неоднократно делал в течение последних недель".

Что предшествовало:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Байденом после изменения их формата.
  • Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Предыстория:

  • Дебаты действующего президента США и бывшего вице-президента должны были пройти в три этапа. 
  • 74-летний Трамп и 77-летний Байден встречались на дебатах 29 сентября, а через несколько дней после этого у Трампа диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
  • 2 октября Трампа госпитализировали, а уже 5 октября - выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.
  • Трамп заявлял, что придет на второй раунд дебатов, а Байден выражал мнение, что если тот еще будет инфицированным, то дебаты проводить нельзя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАдебатывиборыТрампБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: