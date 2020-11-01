Зеленский о решении КС: Черти открывают истинные лица

Президент Владимир Зеленский считает решение Конституционного Суда об антикоррупционном законодательстве публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют.

Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете".

Детали: Зеленский отметил, что решение КС – это "вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности", а скорее "о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу – нищета", "это о том, как нельзя делать в современном мире".

По его словам, "сегодня на одной чаше весов – уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах".

Дословно: "Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений.

А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых"".

"На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы".

Предыстория: