Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:52
Під Конституційним судом проходить акція протесту проти рішення суддів про неконституційність ключових антикорупційних норм.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Мітингувальники стоять із прапорами і плакатами, зокрема, принесли "квиток суддям до Ростова". Також люди кричать "чемодан, вокзал, Ростов".
На акції виступали антикорупційні активісти.
Група людей на чолі з активістом "Євромайдану" й колишнім нардепом Володимиром Парасюком закинула через паркан суду шини.
На місці працює поліція, сутичок не відбувається.
Учасники акції запалили фаєри.
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Президент Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".