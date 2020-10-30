Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

Під Конституційним судом проходить акція протесту проти рішення суддів про неконституційність ключових антикорупційних норм.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Мітингувальники стоять із прапорами і плакатами, зокрема, принесли "квиток суддям до Ростова". Також люди кричать "чемодан, вокзал, Ростов".

Фото Соні Лукашової

На акції виступали антикорупційні активісти.

Група людей на чолі з активістом "Євромайдану" й колишнім нардепом Володимиром Парасюком закинула через паркан суду шини.

На місці працює поліція, сутичок не відбувається.

Учасники акції запалили фаєри.

Фото джерела УП

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