Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:52
Фото Соні Лукашової, УП

Під Конституційним судом проходить акція протесту проти рішення суддів про неконституційність ключових антикорупційних норм.

Джерело: кореспондент "Української правди"  

Деталі: Мітингувальники стоять із прапорами і плакатами, зокрема, принесли "квиток суддям до Ростова". Також люди кричать "чемодан, вокзал, Ростов".

 
Фото Соні Лукашової

На акції виступали антикорупційні активісти. 

Група людей на чолі з активістом "Євромайдану" й колишнім нардепом Володимиром Парасюком закинула через паркан суду шини.

 

На місці працює поліція, сутичок не відбувається.

Учасники акції запалили фаєри.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фото джерела УП

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Президент Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 

Теми: КСакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

ДБР викликало голову КС на допит

фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Усі новини...
КС
Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту
Зеленський впродовж доби подасть до Ради законопроєкт, щоб змінити склад КСУ – ЗМІ
ДБР викликало голову КС на допит
Останні новини
10:46
COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон
10:41
Лікарні НАМН не прийматимуть хворих з COVID-19, бо лікуватимуть інші хвороби – МОЗ
10:40
Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська
10:24
Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника
10:16
Фонд держмайна не зміг продати завод "Укрспирту" за стартовою ціною в 63 мільйони
09:52
фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри
09:51
Уряд вилучив три держкомпанії зі списку об'єктів великої приватизації
09:44
інфографіка Київ досі в топі міст з найбруднішим повітрям у світі
09:43
У Німеччині третій день поспіль рекорд заражень: вперше понад 18 тисяч
09:21
Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!