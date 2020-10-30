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Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:52
Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри
Фото Соні Лукашової, УП

Під Конституційним судом проходить акція протесту проти рішення суддів про неконституційність ключових антикорупційних норм.

Джерело: кореспондент "Української правди"  

Деталі: Мітингувальники стоять із прапорами і плакатами, зокрема, принесли "квиток суддям до Ростова". Також люди кричать "чемодан, вокзал, Ростов".

 

На акції виступали антикорупційні активісти. 

Група людей на чолі з активістом "Євромайдану" й колишнім нардепом Володимиром Парасюком закинула через паркан суду шини.

 

На місці працює поліція, сутичок не відбувається.

Учасники акції запалили фаєри.

 
 
 
 
 
Фото Соні Лукашової
 
 

 
 
Фото джерела УП

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Президент Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і таким, що не має правових наслідків.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСакції
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