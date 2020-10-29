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В Украине снова заработал реестр деклараций

Четверг, 29 октября 2020, 23:55

Благодаря решению президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября возобновило доступ к Реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Кабмин на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

В ведомстве отметили, что это решение позволит проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

Прямая речь Новикова: "Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины".

 

Что было раньше: Стало известно, что правительство приняло распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Украинская правда
Темы: НАПКДемчишин


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