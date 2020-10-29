В Украине снова заработал реестр деклараций

Благодаря решению президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября возобновило доступ к Реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Кабмин на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

В ведомстве отметили, что это решение позволит проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

Прямая речь Новикова: "Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины".

Что было раньше: Стало известно, что правительство приняло распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

Передісторія: