Кернеса зарегистрировали мэром Харькова: подал электронное заявление

Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал необходимое заявление.

Источник: постановление Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, председатель городской ТИК Ольга Мозговая в комментарии Суспільному

Дословно постановление: "В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года от местной харьковской организации политической партии "Блок Кернеса – успешный Харьков"".

"Зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области".

Детали: Председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

Справка: Согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины лицо, избранное городским головой, для его регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.

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