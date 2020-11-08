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Кернеса зарегистрировали мэром Харькова: подал электронное заявление

Воскресенье, 8 ноября 2020, 23:26

Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал необходимое заявление.

Источник: постановление Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, председатель городской ТИК Ольга Мозговая в комментарии Суспільному

Дословно постановление: "В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года от местной харьковской организации политической партии "Блок Кернеса – успешный Харьков"".

"Зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области".

Детали: Председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

Справка: Согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины лицо, избранное городским головой, для его регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.

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Предыстория:

  • 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32%), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24%).
  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .
  • 3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

Украинская правда
Темы: КернесХарьковвиборы


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