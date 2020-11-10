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Зеленскому доверяют больше всех, а Ермаку и Венедиктовой - меньше всех

Вторник, 10 ноября 2020, 11:15

Среди ключевых политиков и чиновников наибольшим доверием украинцев пользуются президент Владимир Зеленский и спикер Дмитрий Разумков, а наименьшим - руководитель офиса президента Андрей Ермак и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Центр Разумкова по результатам опроса, проведенного с 30 октября по 5 ноября

Детали: Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам,чье имя было представлено в опроснике.

Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют - 62%) и Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%). При этом недоверие президенту как институту власти в целом превышает 60%, а совокупное недоверие Верховной Раде - более 76%.

Доверие Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 69%), Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%, Святославу Вакарчуку - соответственно 18% и 70%.

Главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леониду Кравчуку доверяют 17% и не доверяют 72% опрошенных.

Юлии Тимошенко доверяют 17% и не доверяют 77% респондентов, Виктору Медведчуку - соответственно 15,5% и 76%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12% и не доверяют 69% украинцев, министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%, главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михэилу Саакашвили - соответственно 10% и 80%.

Главе ОП Андрею Ермаку доверяют 8% опрошенных и не доверяют 59%, главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой - соответственно 6% и 62%.

Баланс доверия и недоверия наилучший у Разумкова (-27,5) и Зеленского (-29,1), наихудший у Авакова (-64,4) и Саакашвили (-69,4).

 
razumkov.org.ua

Справка: Социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года опросила 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", который Центр Разумкова осуществляет совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопросЗеленскийАндрей ЕрмакВенедиктова
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