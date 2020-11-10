Зеленському довіряють найбільше, а Єрмаку і Венедіктовій - найменше

Серед ключових політиків і посадовців найбільшою довірою українців користуються президент Володимир Зеленський та спікер Дмитро Разумков, а найменшою - керівник Офісу президента Андрій Єрмак та генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Джерело: Центр Разумкова за результатами опитування, проведеного з 30 жовтня по 5 листопада

Деталі: Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.

Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють - 62%) та Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%). При цьому недовіра президенту як інституту влади загалом перевищує 60%, а сукупна недовіра Верховній Раді - понад 76%.

Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 69%), Петру Порошенку - відповідно 22% і 73%, Святославу Вакарчуку - відповідно 18% і 70%.

Голові української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніду Кравчуку довіряють 17% і не довіряють 72% опитаних.

Юлії Тимошенко довіряють 17% і не довіряють 77% респондентів, Віктору Медведчуку - відповідно 15,5% і 76%.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 12% і не довіряють 69% українців, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відповідно 12% і 76%, голові виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїлу Саакашвілі - відповідно 10% і 80%.

Голові ОП Андрію Єрмаку довіряють 8% опитаних і не довіряють 59%, голові Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій - відповідно 6% і 62%.

Баланс довіри й недовіри найкращий у Разумкова (-27,5) та Зеленського (-29,1), найгірший в Авакова (-64,4) та Саакашвілі (-69,4).

Довідка: Соціологічна служба Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року опитала 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу, методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", який Центр Разумкова здійснює спільно з представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.