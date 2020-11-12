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Степанов – "Эпицентру": Хотите покуражиться – поехали в реанимацию

Четверг, 12 ноября 2020, 09:49

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

Источник: Степанов на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Вчера на заседании правительства было принято решение о введении в Украине "карантина выходного дня". И скажу вам откровенно, меня просто возмутил пост в социальных сетях от "Эпицентра". Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей?

Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста", Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека - особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?

Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм".

Детали: Накануне Кабинет министров усилил карантин и установил, что по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.

После этого "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

 
Епіцентр-К

Перед этим пользователи соцсетей иронизировали по поводу того, будут ли в выходные работать, несмотря на запрет, ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко и гипермаркеты "Эпицентр" Герег, которые обходили жесткий карантин весной.

Напомним: За минувшие сутки в мире было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений умерли 10 180 больных. Украина по количеству новых больных за сутки была на 13-м месте в мире по числу летальных исходов - на 17-м.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: СтепановкарантинэпидемиякоронавирусCovid-2019


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