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Мер, который скандалил с Зеленским из-за карантина, сам заразился коронавирусом

Вторник, 10 ноября 2020, 18:44

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отменял в городе карантин и ссорился из-за этого с президентом Владимиром Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым, сам заболел Covid-19.

Источник: видеообращение мэра в Facebook

Прямая речь: "Коронавирус не обошел стороной и меня, потому что тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, подтвердил... то есть стал плюсовым. Чувствую себя нормально. С четверга я нахожусь на изоляции. Работаю дистанционно".

Детали: При этом Бондаренко не прекратил возмущаться усилению карантинных мероприятий в стране.

"Вы знаете, что правительство планирует уже в ближайшие выходные ввести карантин выходного дня. Это не полный локдаун, но его последствия для города будут плачевными. Закрытие предприятий даже на субботу и воскресенье неизбежно приведет к потере рабочих мест и сокращению поступлений в городской бюджет", - жалуется он в соцсети.

По его словам, из-за этого решения предприниматели вышли на протесты на Соборную площадь Черкасс.

Бондаренко пообещал, что будет анализировать все инициативы правительства "с холодной головой" и не остановит экономику города.

Он напомнил, как весной отказался выполнять решение правительства и вводить полный локдаун в городе, и "поступил правильно".

"Поэтому я хочу заверить наших предпринимателей, что в дальнейшей работе все решения, касающиеся локдауна или дополнительных карантинных ограничений, я буду принимать исключительно в интересах общества и принимая во внимание экспертное мнение наших врачей", - пообещал он.

Знать больше: Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая. В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
  • Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
  • Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.

Украинская правда
Темы: ЧеркассыЗеленскийместная властькоронавирусскандал


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