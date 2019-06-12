И.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены

Жена и.о. главы СБУ Ивана Баканова Оксана имеет российское гражданство, однако находится в процессе оформления украинского.

Об этом говорится в заявлении Баканова, которое распространила пресс-служба СБУ.

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - уверяет Баканов.

Он рассказал, что его жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России и при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. В то же время, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.

Баканов отметил, что жена не посещала территорию РФ с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента", - заявил зампредседателя СБУ.

Он подчеркнул, что его жена "имеет стойкую проукраинскую позицию".

Напомним: