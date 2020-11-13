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Семочко отказался от семьи с гражданством РФ и выиграл суд против Bihus.info

Пятница, 13 ноября 2020, 00:34

Суд удовлетворил иск одиозного экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко и обязал журналистов, что рассказали о российское гражданство и многочисленное имущество семьи, опровергнуть эту информацию.

Источник: Bihus.info

Детали: В суде Семочко заявил, что не считает лиц, о которых говорилось в расследовании, своими родственниками. В частности, речь идет о его жене, пасынке, падчерицу, зяте и других. У всех есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма. Кроме того, "не родственники" разведчика обладают рядом объектов недвижимости в Козине под Киевом.

В суде дело было больше года, там допрашивали свидетелей, исследовали государственные реестры. Журналисты утверждают, что прямо на суде показали, как проверить наличие российских паспортов у лиц, которых Семочко не считает своими родственниками. Однако позже судья уволился, а дело передали другому, Юрию Мазуру. Тот за одно заседание постановил удовлетворить требования скандального чиновника и обязал расследователей опровергнуть ряд цитат из сюжета и эфира после него.

Как отмечают в Bihus.info, доказательства гражданства суд просто не принял, потому что Семочко сказал, что не классифицирует этих лиц как родственников в юридическом смысле Семейного кодекса, то есть для семья для него только жена и сын, а другие – нет.

Важно, что хотя Семочко и назвал женой своей родственницей, однако суд решил, что информацию о её гражданстве и имуществе также необходимо опровергнуть.

Кроме этого, в решении говорится, что журналисты должны опровергнуть фразы, которые не принадлежат авторам сюжета, а являются свидетельствами посторонних лиц, фразы, где речь не идет о Семочко, художественные приемы и оценочные суждения, основанные на официальных документах.

Суд вынес это решение еще 10 сентября, однако полный текст не предоставил и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила его только 16 октября. После, в определенные законом сроки, была подана апелляция. Однако на тот момент судья Мазур выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда – опровергнуть и выплатить Семочко судебные издержки. Этим, считают журналисты, судья грубо нарушил права ответчиков. Сейчас частный исполнитель заблокировал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора Леси Ивановой на основе этого письма.

Предыстория:

  • Журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В Bihus.info утверждали, что его семья владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта. По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексирована Крымом. 
  • Информацию о российском гражданстве жены и дочери Семочко подтвердили в контрразведке, НАБУ открыло дело по статье "незаконное обогащение", а СБУ – по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домов под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • После огласки тогдашний президент Петр Порошенко уволил Семочко с должности.

Темы: СемочкоСМИсуд


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