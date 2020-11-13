Локдаун выходного дня: Шмыгаль подчеркнул местным властям, что решение Кабмина - закон

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает: решения правительства, в частности о нынешнем усилении карантина, подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Источник: Шмыгаль на селекторном совещании с руководителями областей, цитирует "Правительственный портал"

Детали: Премьер проинформировал глав областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление №641, касающиеся усиления противоэпидемических мер на всей территории Украины и введение карантина выходного дня.

Шмыгаль отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей. А также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

Прямая речь: "У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно четкого перечня субъектов ведения хозяйства, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт на выходных".

Детали: Шмыгаль отметил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительства о переговорах с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

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