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Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС

Вівторок, 17 листопада 2020, 07:23

Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції. Четверо астронавтів вже почали свій робочий день.

Джерело: SpaceX у twitter, Bloomberg

Деталі: У 6 ранку за Києвом Crew Dragon без проблем пристикувався до МКС. 

Через декілька годин екіпаж у складі чотирьох астронавтів вийде на космічну станцію, щоб почати шестимісячну наукову місію на борту лабораторії. 

Це перша в історії NASA місія для якої використали приватний космічний транспорт. 

На МКС астронавти почали робочий день одразу після прибуття та зіграли пісню "In the Air Tonight".

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Українська правда
Теми: космосМаск


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