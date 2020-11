Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС

Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції. Четверо астронавтів вже почали свій робочий день.

Джерело: SpaceX у twitter, Bloomberg

Деталі: У 6 ранку за Києвом Crew Dragon без проблем пристикувався до МКС.

Через декілька годин екіпаж у складі чотирьох астронавтів вийде на космічну станцію, щоб почати шестимісячну наукову місію на борту лабораторії.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station!