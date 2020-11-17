Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС
Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції. Четверо астронавтів вже почали свій робочий день.
Джерело: SpaceX у twitter, Bloomberg
Деталі: У 6 ранку за Києвом Crew Dragon без проблем пристикувався до МКС.
Через декілька годин екіпаж у складі чотирьох астронавтів вийде на космічну станцію, щоб почати шестимісячну наукову місію на борту лабораторії.
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station!— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020
Це перша в історії NASA місія для якої використали приватний космічний транспорт.
На МКС астронавти почали робочий день одразу після прибуття та зіграли пісню "In the Air Tonight".
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Нагадаємо:
- 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.
- Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
- Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.