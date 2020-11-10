Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Экс-глава Госинвестпроекта Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский облсовет

Вторник, 10 ноября 2020, 18:53

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от "оппозиционной платформы - За жизнь" в Закарпатский областной совет.

Источник: данные ЦИК

Детали: Каськив проходит шестым номером ОПЗЖ. Он получил 481 голос от избирателей.

Согласно данным ЦИК, Каськив - частный предприниматель и проживает в Киеве.

Читайте также: "Панамский узник", или Возвращение блудного Каськива

От Оранжевой революции до розыска. Что необходимо знать о карьере Каськива

Добровольно-принудительно. Что известно о возвращении Каськива в Украину

Напомним: В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором

В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивым Госинвестпроектом Украина потеряла два млрд гривен.

Украинская правда
Темы: КаськивЦИКЗакарпатье


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Каськив
Дело о хищении в "Госинвестпроекте" передали в суд
Подставному директору из нацпроектов Каськива удалось избежать суда
НАБУ разыскивает родного брата Каськива
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...