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Экс-глава Госинвестпроекта Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский облсовет

Вторник, 10 ноября 2020, 17:53
Экс-глава Госинвестпроекта Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский облсовет

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от "оппозиционной платформы - За жизнь" в Закарпатский областной совет.

Источник: данные ЦИК

Детали: Каськив проходит шестым номером ОПЗЖ. Он получил 481 голос от избирателей.

Согласно данным ЦИК, Каськив - частный предприниматель и проживает в Киеве.

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Напомним: В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором

Каськив был координатором Общественной компании "ПОРА", члены которой принимали активное участие в Оранжевой революции. Именно он заявлял о том, что ПОРА с 24 ноября 2004 года начинает бессрочную общенациональную студенческую забастовку и требует обнародовать честные результаты выборов президента Украины.

В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивым Госинвестпроектом Украина потеряла два млрд гривен.

Украинская правда

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Темы: КаськивЦИКЗакарпатье
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