Экс-глава Госинвестпроекта Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский облсовет

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от "оппозиционной платформы - За жизнь" в Закарпатский областной совет.

Источник: данные ЦИК

Детали: Каськив проходит шестым номером ОПЗЖ. Он получил 481 голос от избирателей.

Согласно данным ЦИК, Каськив - частный предприниматель и проживает в Киеве.

Читайте также: "Панамский узник", или Возвращение блудного Каськива

От Оранжевой революции до розыска. Что необходимо знать о карьере Каськива

Добровольно-принудительно. Что известно о возвращении Каськива в Украину

Напомним: В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивым Госинвестпроектом Украина потеряла два млрд гривен.