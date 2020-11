Трамп уволил главного по кибербезопасности США, потому что тот не увидел нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктуры США Криса Кребса из-за его слов об отсутствии нарушений на президентских выборах.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Недавнее заявление Кребса о безопасности выборов было очень неточным, так как имели место массовые нарушения и махинации, в том числе голосование мертвых людей, недопуск наблюдателей и прочее.

Таким образом Крис Кребс был уволен с должности директора Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктуры".

Детали: В Twitter уже обозначили этот сообщение как противоречивое.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...