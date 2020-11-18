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Трамп уволил главного по кибербезопасности США, потому что тот не увидел нарушений на выборах

Среда, 18 ноября 2020, 07:04

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктуры США Криса Кребса из-за его слов об отсутствии нарушений на президентских выборах.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Недавнее заявление Кребса о безопасности выборов было очень неточным, так как имели место массовые нарушения и махинации, в том числе голосование мертвых людей, недопуск наблюдателей и прочее.

Таким образом Крис Кребс был уволен с должности директора Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктуры".

Детали: В Twitter уже обозначили этот сообщение как противоречивое.

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборы


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