Трамп звільнив головного з кібербезпеки США, бо той не побачив порушень на виборах

Президент США Дональд Трамп звільнив очільника агентства з питань кібербезпеки та інфраструктури США Кріса Кребса через його заяву про відсутність порушень на президентських виборах.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Нещодавня заява Кребса про безпечність виборів була дуже неточною, тому що мали місце масові порушення та махінації, у тому числі голосування мертвих людей, недопуск спостерігачів та інше.

Таким чином Кріс Кребс був звільнений із посади директора Агентства з питань кібербезпеки та інфраструктури".

Деталі: У Twitter вже позначили цей допис як суперечливий.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...