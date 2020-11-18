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Трамп звільнив головного з кібербезпеки США, бо той не побачив порушень на виборах

Середа, 18 листопада 2020, 07:04

Президент США Дональд Трамп звільнив очільника агентства з питань кібербезпеки та інфраструктури США Кріса Кребса через його заяву про відсутність порушень на президентських виборах.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Нещодавня заява Кребса про безпечність виборів була дуже неточною, тому що мали місце масові порушення та махінації, у тому числі голосування мертвих людей, недопуск спостерігачів та інше. 

Таким чином Кріс Кребс був звільнений із посади директора Агентства з питань кібербезпеки та інфраструктури".

Деталі: У Twitter вже позначили цей допис як суперечливий.

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Українська правда
Теми: ТрампСШАвибори


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