Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID в сутки.
Источник: Степанов в эфире телеканала "Интер"
Детали: Степанов рассказал, что полного карантина в стране будут требовать при локдауне конкретно медицинской системы. Это может произойти, когда количество новых больных коронавирусом будет по 30 000 несколько дней.
Прямая речь Степанова: "Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин.
Для нас главное - это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы - ред.) уже порядка больше 30 000 в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке медицинской системы".
Справка: Ранее локдаун ожидали и при 9500 больных в сутки, и при 15 тысячах. Степанов объясняет это тем, что количество коек увеличивается, поэтому медицинская система выдерживает более сложные ситуации.
Предыстория:
- 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
- Решение правительства вызвало мощный протест малых предпринимателей, которые говорят, что власть лишает их возможности выжить. Правительство заверило, что готовит компенсации для бизнеса.
- Выступая с трибуны ВР 17 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не будет через несколько недель, придется усиливать карантинные ограничения.