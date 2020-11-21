Даты введения жесткого карантина нет, это план Б – Шмыгаль

В Украине пока нет никакой даты по введению более жесткого карантина, это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты о введении более жесткого карантина сейчас нет".

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными, ограничения для каких мест скопления людей лучше применить".

Детали: Шмыгаль заявил, что результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству новых больных.

Дословно: "Карантин выходного дня остается нашей разумной альтернативой локдауну. Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус.

Поэтому эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат".

Что предшествовало: 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Предыстория: