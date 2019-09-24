Экс-супруга Князева и "мешок денег": ГБР расследует халатность таможенников

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой бывшего главы Нацполиции Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные наличные на сумму более полмиллиона евро.

Источник: ГБР

Детали: Следователи под руководством Генпрокуратуры расследуют дело "после распространения информации в СМИ".

ГБР сообщает о 650 тысячах евро, незаконно вывезенных за границу из-за халатности таможенников.

Действия сотрудников таможенного поста Львовской таможни ДФС квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Этому предшествовало задержание польскими пограничниками трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались ввезти в Польшу незадекларированные наличные.

Польские СМИ сообщали о 500 тысячах евро.

Задержание произошло в субботу на пограничном переходе в Гребенном. Среди задержанных - Виктория Князева, экс-супруга бывшего главы Нацполиции.

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