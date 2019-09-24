Экс-супруга Князева и "мешок денег": ГБР расследует халатность таможенников

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Вторник, 24 сентября 2019, 19:12

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой бывшего главы Нацполиции Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные полмиллиона евро.

Источник: ГБР

Детали: Следователи под руководством Генпрокуратуры расследуют дело "после распространения информации в СМИ".

Из-за халатности таможенников 650 млн евро наличными были незаконно вывезены за границу.

Действия сотрудников таможенного поста Львовской таможни ДФС квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Этому предшествовало задержание польскими пограничниками трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались ввезти в Польшу незадекларированные деньги.

Задержание произошло в субботу на пограничном переходе в Гребенном. Среди задержанных - Виктория Князева, экс-супруга бывшего главы Нацполиции.

Предыстория:

  • 23 сентября Украинской правде стало известно, что в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" между Украиной и Польшей в выходные задержан Mersedes-Benz, перевозивший 500 млн евро без необходимого декларирования.
  • Среди пассажиров была экс-супруга главы Нацполиции Виктория Князева.
  • В тот же день глава Нацполиции Сергей Князев назвал дезинформацией задержание на границе между Украиной и Польшей автомобиля с его экс-супругой и полумиллионом евро.
  • По его словам, экс-супруга работает в строительной компании "Атлант". Она пересекала границу вместе с директором компании 78-летним Вадимом Каганом.
  • В автомобиле также были украинский и европейский партнеры директора.
  • Каган продал за 500 млн евро торговое помещение в центре Киева и вез деньги с собой.
  • Князев заявил, что Кагану пришлось показать документы и после этого "инцидент был исчерпан".
  • 24 сентября Князев сообщил, что подал в отставку. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято еще на прошлой неделе из-за конфликта вокруг кадровых назначений.

Украинская правда

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Темы: ГБР таможня Князев Польша


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