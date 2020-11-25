Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Мы готовимся ко всем возможным сценариям – в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня – и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением...

О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса".

Детали: При этом премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID в Украине после введения более жестких ограничений и карантина выходного дня.