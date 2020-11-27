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Данилов анонсировал решение СНБО по Донбассу

Пятница, 27 ноября 2020, 12:27

По ситуации на Донбассе готовится решение Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу"

Детали: На вопрос о том, что будет после 9 декабря 2020 года, когда истекает срок действия плана А — разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, Данилов ответил, что готовится новое решение СНБО, однако не смог уточнить, будет ли оно открытым или закрытым.

Прямая речь: "Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Детали: Данилов также подчеркнул: до того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения.

Темы: войнаДонбассСНБО


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