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Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:27

Щодо ситуації на Донбасі готується рішення Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Фокусу"

Деталі: На питання про те, що буде після 9 грудня 2020 року, коли закінчується термін дії плану А - вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, Данілов відповів, що готується нове рішення РНБО, однак не зміг уточнити, буде воно відкритим чи закритим.

Пряма мова: "Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Деталі: Данілов також наголосив: до того часу, поки Росія як держава-окупант не піде з Криму, частини Донецької і Луганської областей, всі переговори, домовленості будуть вкрай хиткими з точки зору їх виконання.

Передісторія:

  • У березні 2020 року в інтерв'ю британському "The Guardian" президент України Зеленський висловив сподівання, що може домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі, але не виключає, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в "нормандському форматі".
  • У кінці серпня 2020 року в інтерв'ю телеканалу "Euronews" Зеленський зазначив, що сподівається на можливість завершити війну на Донбасі вже у 2020 році.
  • На початку листопада глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук вислови упевненість, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Теми: війнаДонбасРНБО


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