Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

Щодо ситуації на Донбасі готується рішення Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Фокусу"

Деталі: На питання про те, що буде після 9 грудня 2020 року, коли закінчується термін дії плану А - вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, Данілов відповів, що готується нове рішення РНБО, однак не зміг уточнити, буде воно відкритим чи закритим.

Пряма мова: "Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Деталі: Данілов також наголосив: до того часу, поки Росія як держава-окупант не піде з Криму, частини Донецької і Луганської областей, всі переговори, домовленості будуть вкрай хиткими з точки зору їх виконання.

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