Коронавирус: в Германии зафиксировали первый случай смерти
Германия объявила о первой подтвержденной смерти от китайского коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Позже департамент здравоохранения Баварии сообщил о человеке, заболевшем новым вирусом. Больной находится в городе Штарнберг, что располагается недалеко от Мюнхена.
По их словам, пациент изолирован и находится под медицинским контролем. Его состояние - удовлетворительное. Данных о возрасте и национальности больного там не предоставили. Людей, контактировавших с ним, предупредили о возможных симптомах и мерах по гигиене.
Что предшествовало: 27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.
В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек.
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
- Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.