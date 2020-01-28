Коронавирус: в Германии зафиксировали первый случай смерти

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Вторник, 28 января 2020, 04:13

Германия объявила о первой подтвержденной смерти от китайского коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Позже департамент здравоохранения Баварии сообщил о человеке, заболевшем новым вирусом. Больной находится в городе Штарнберг, что располагается недалеко от Мюнхена.

По их словам, пациент изолирован и находится под медицинским контролем. Его состояние - удовлетворительное. Данных о возрасте и национальности больного там не предоставили. Людей, контактировавших с ним, предупредили о возможных симптомах и мерах по гигиене.

Что предшествовало: 27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.

В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Украинская правда
Темы: коронавирус Германия здоровье


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