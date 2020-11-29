Военные сорвали попытку вражеской ДРГ заминировать украинские позиции

Украинские военные сорвали попытки вражеской диверсионно-разведывательной группы провести минирование позиций войск ООС.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "В полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Луганского, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям.

Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и [вынуждены] отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мер. После огневого контакта противник отошел".

Детали: Отмечается, что при осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены "Женевской конвенцией". Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

В пресс-центре ООС заявили, что подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих батальона, обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.