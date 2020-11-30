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Рабочая группа Разумкова предлагает отменить лишение свободы за ложь в декларации – ЦПК

Понедельник, 30 ноября 2020, 20:25

Рабочая группа спикера парламента Дмитрия Разумкова зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы - предлагается только штраф и общественные работы.

Источник: Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде", законопроект №4441

Прямая речь Шабунина: "До решения КСУ тюрьма грозила должностному лицу за ложь в декларации на сумму свыше 500 тыс. грн. Президент подал законопроект, в котором предлагает сажать за ложь от 4 млн грн.

Рабочая группа Разумкова вышла с предложением ... вообще не сажать за ложь в декларации.

(Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис - ред.) Монастырский сообщил, что Раде будет предложено ответственность в виде штрафов, общественных работ и запрета занимать определенные должности, без лишения свободы.

Детали: 30 ноября в Раде зарегистрировали законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации".

Действительно, в тексте закона говорится, что ложь в декларации предлагают наказывать штрафом, общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Эта статья распространяется, в том числе, и на нардепов.

Дословно: Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, -

наказывается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине. 
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Украинская правда
Темы: декларации


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