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Зеленский о Донбассе: Без сложных шагов не будет желаемого результата

Суббота, 7 ноября 2020, 14:13
Зеленский о Донбассе: Без сложных шагов не будет желаемого результата
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны – это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

Источник: Зеленский во время поездки в Донбасс, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата".

Детали: Зеленский выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно.

Прямая речь: "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но только с верой и словами, но и с реальными шагами".

Детали: Как отметил президент, за 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

6 ноября Зеленский допустил проведение выборов на Донбассе весной 2021, но назвал это "не самым главным вопросом".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассТКГ
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