"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Венецианская комиссия считает, что национальное законодательство должно регулировать вопросы проверки декларации судей. Последнее является распространенной международной практикой.

Источник: "Укринформ" и "Европейская правда" со ссылкой ответ комиссии на запрос президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Ссоздавать или нет специальный правовой механизм проверки деклараций судей – это не приписывается международным стандартам. И предыдущая модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом, является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит по национальному законодательству".

Детали: В комиссии отметили, что в Конституции Украины не указывается, какой именно орган должен проверять декларации чиновников.

"Венецианка" также вспомнила, что судьи КС считают проверку деклараций давлением на них. "Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", – говорится в ответе.

Эксперты считают, что к контролю подозрительных деклараций можно привлечь орган судейского самоуправления, а именно Высшую квалификационную комиссию судей, которой Национальное агентство по предупреждению коррупции должно регулярно отчитываться о результатах проведенных им проверок судей. Но до этого ВККС должна быть реформирована и набрана заново, как "Венецианка" рекомендовала Украине ранее.

То есть проверять благосостояния и декларации будет НАПК, но потом оно будет отчитываться в ВККС.

Что предшествовало: В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

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