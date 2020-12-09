Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Среда, 9 декабря 2020, 23:29
Венецианка раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Венецианская комиссия считает, что национальное законодательство должно регулировать вопросы проверки декларации судей. Последнее является распространенной международной практикой.

Источник: "Укринформ" и "Европейская правда" со ссылкой ответ комиссии на запрос президента Владимира Зеленского 

Прямая речь: "Ссоздавать или нет специальный правовой механизм проверки деклараций судей – это не приписывается международным стандартам. И предыдущая модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом, является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит по национальному законодательству".

Детали: В комиссии отметили, что в Конституции Украины не указывается, какой именно орган должен проверять декларации чиновников.

"Венецианка" также вспомнила, что судьи КС считают проверку деклараций давлением на них. "Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", – говорится в ответе.

Эксперты считают, что к контролю подозрительных деклараций можно привлечь орган судейского самоуправления, а именно Высшую квалификационную комиссию судей, которой Национальное агентство по предупреждению коррупции должно регулярно отчитываться о результатах проведенных им проверок судей. Но до этого ВККС должна быть реформирована и набрана заново, как "Венецианка" рекомендовала Украине ранее.

То есть проверять благосостояния и декларации будет НАПК, но потом оно будет отчитываться в ВККС.

Что предшествовало: В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

Знать больше: КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании

Опасность из Венеции: что не так с просьбой Зеленского относительно конституционного кризиса

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

обновлено и дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСдекларациизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: