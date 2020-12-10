"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Венецианская комиссия считает, что национальное законодательство должно регулировать вопросы проверки декларации судей. Последнее является распространенной международной практикой.

Источник: ответ комиссии на запрос президента Владимира Зеленского в распоряжении "Укринформа"

Прямая речь: "Следовательно, создавать или нет, специальный правовой механизм проверки деклараций судей – это не приписывается международным стандартам. И предыдущая модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом, является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит по национальному законодательству".

Детали: В комиссии отметили, что в Конституции Украины не указывается, какой именно орган должен проверять декларации чиновников.

"Венецианка" также вспомнила, что судьи КС считают проверку деклараций давлением на них. "Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", – говорится в ответе.

Эксперты считают, что один из возможных вариантов решения ситуации является проверка состояния судей со стороны Высшей квалификационной комиссии судей.

Что предшествовало: В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

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Напомним: