"Венеційка" розкритикувала рішення КС та підтримала декларування для суддів

Венеційська комісія вважає, що національним законодавством має врегульовуватись питання перевірки декларації суддів. Останнє є поширеною міжнародною практикою.

Джерело: "Укрінформ" та "Європейська правда" з посиланням на відповідь комісії на запит президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Створювати чи ні спеціальний правовий механізм перевірки декларацій суддів – це не приписується міжнародними стандартами. І попередня модель, коли декларації суддів та інших державних службовців перевірялися одним органом, є широко поширеною у регіоні. Це означає, що вибір найбільш відповідного варіанту лежить за національним законодавством".

Деталі: У комісії зазначили, що в Конституції України не вказується, який саме орган має перевіряти декларацій чиновників.

"Венеціанка" також згадала, що судді КС вважають перевірку декларацій тиском на них. "Цей аргумент, однак, не веде до необхідності припинення нині існуючого механізму перевірки декларацій, але, натомість, вказує на необхідність забезпечення відповідних гарантів проти зловживань", – йдеться у відповіді.

Експерти вважають, що до контролю підозрілих декларацій можна долучити орган суддівського самоуправління, а саме Вищу кваліфікаційну комісію суддів, якій Національне агентство з запобігання корупції повинно регулярно звітувати про результати проведених ним перевірок суддів. Але до цього ВККС має бути реформована і набрана заново, як "Венеційка" рекомендувала Україні раніше.

Тобто перевіряти статки й декларації буде НАЗК, але потім воно звітуватиме у ВККС.

Що передувало: У Євросоюзі вважають рішення Верховної ради, яким повернули відповідальність посадовців за брехню в деклараціях, недостатнім кроком у ситуації, що виникла після скандального рішення Конституційного суду.

Знати більше: КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування

Небезпека з Венеції: що не так із проханням Зеленського щодо конституційної кризи

Передісторія: